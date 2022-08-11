Власти Запорожья назвали систему охлаждения АЭС и склад отходов главными целями ВСУ

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Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения реактора Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил представитель гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Удары наносятся в первую очередь по сухому хранилищу отходов ядерного топлива и по системе охлаждения реактора атомной станции. Это две наиболее опасные цели, которые на сегодняшний день доступны боевикам Зеленского, потому что они не могут причинить вреда энергоблокам из-за их высокого уровня защиты», - сказал Рогов в эфире «Россия 24».

На протяжении недели ВСУ несколько раз обстреливали территорию ЗАЭС. Последний раз реактивные снаряды упали в непосредственной близости от работающего энергоблока, повредив осколками сухое хранилище ядерных отходов.

В МИД РФ тактику украинских военных назвали актами ядерного терроризма. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в случае подрыва станции, под угрозой окажутся миллионы жизней на сопредельных территориях, включая Европу.