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МИД РФ назвал обстрелы Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Ян Брацкий
12:43 11.08.2022
По инициативе официальной Москвы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсудит Совет Безопасности ООН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Обстрелы подразделениями ВСУ территории Запорожской АЭС являются актами ядерного терроризма. С таким заявлением выступил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС», - отметил Нечаев.

В случае повреждения атомной станции зона радиационного поражения затронет не только ближайшие регионы Украины, России и народных республик Донбасса, но и территорию европейских стран, уточнил Нечаев. С его слов, 11 августа, по инициативе официальной Москвы, данную проблему обсудит СБ ООН.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины на этой неделе едва не закончился крупной катастрофой. Снаряды упали в 400 метрах от действующего энергоблока. Ракетный двигатель тоже рухнул в опасной близости от него. В администрации Энергодара, где находится ЗАЭС, уточнили, что в ходе ударов ВСУ применяли кассетные снаряды реактивной системы залпового огня «Ураган». Пострадал район сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

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