Небензя: Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред РФ при ООН заверил, что Москва готова оказать максимальное содействие в решении всех сопутствующих вопросов.

© Фото: Минобороны России

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию.

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», - уточнил он на заседании Совбеза ООН, передает RT.

Постпред РФ также выразил надежду на то, что Генсек ООН Антониу Гутерреш осознает всю полноту своей ответственности и не станет препятствовать проведению данной миссии. Небензя заверил, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов.

Ранее постпред России при ООН заявил, что обстрелы со стороны украинских войск по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы. Напомним, неформальная встреча членов Совбеза ООН по вопросу текущего состояния Запорожской АЭС была созвана в Нью-Йорке по инициативе России.

На прошлой неделе украинские войска нанесли удар по Запорожской атомной электростанции из реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате атаки ВСУ были оборваны две линии электропередач. На месте обстрела возник пожар.