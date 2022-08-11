В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небензя: Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Виктория Ивашечкина
23:55 11.08.2022
Постпред РФ при ООН заверил, что Москва готова оказать максимальное содействие в решении всех сопутствующих вопросов.
Небензя: Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию.

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», - уточнил он на заседании Совбеза ООН, передает RT

Постпред РФ также выразил надежду на то, что Генсек ООН Антониу Гутерреш осознает всю полноту своей ответственности и не станет препятствовать проведению данной миссии. Небензя заверил, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов.

Ранее постпред России при ООН заявил, что обстрелы со стороны украинских войск по ядерным объектам толкают мир на грань ядерной катастрофы. Напомним, неформальная встреча членов Совбеза ООН по вопросу текущего состояния Запорожской АЭС была созвана в Нью-Йорке по инициативе России. 

На прошлой неделе украинские войска нанесли удар по Запорожской атомной электростанции из реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате атаки ВСУ были оборваны две линии электропередач. На месте обстрела возник пожар.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:06 В стране и мире
В ООН прокомментировали призыв отказывать россиянам в выдаче виз
20:05 В стране и мире
Видео
Врач клиники в Видном объяснила, почему важно ревакцинироваться на фоне роста COVID-19
18:45 В стране и мире
Опубликованы кадры последствий ударов ВСУ по Запорожской АЭС
18:08 В стране и мире
ЕК предложила бороться с засухой повторным использованием воды из сточных сооружений
18:25 В стране и мире
Видео
В Новой Москве произошел взрыв на электроподстанции
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.