ПВО отразила атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС

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Система противовоздушной обороны отразила атаку ракет и БПЛА Вооруженных сил Украины на город Энергодар и Запорожскую АЭС, огневые позиции противника подавляются. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Согласно его словам, ПВО Российской Федерации все атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов отразила.

«Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», - отметил Рогов.

Ранее власти Запорожья заявили, что защиту АЭС дополнительно усилят средствами ПВО после обстрелов со стороны ВСУ. По словам главы администрации региона, станция работает в штатном режиме, но с повышенной степенью защищенности.

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли первый артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции 5 августа. После этого 7 августа Запорожская АЭС вновь подверглась атаке украинских войск, были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища, а фрагменты ракеты ВСУ упали на расстоянии не более в 400 метров от энергоблока.