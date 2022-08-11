В Transpetrol заявили, что не восстановят поставки российской нефти в Чехию

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Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» восстановлены не будут. С таким заявлением выступила помощник главы компании Transpetrol Линда Вашковичова.

«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», - цитирует ТАСС ее заявление.

Как отметила Вашковичова, венгерский концерн MOL накануне урегулировал вопросы транзита российского топлива в Словакию и Венгрию, в то время как чешские нефтеперерабатывающие комбинаты принадлежат польскому концерну PKN Orlen. В настоящее время Прага и Варшава ищут совместное решение возникшей проблемы, уточнили ранее в Минпромторге Чехии.

Четвертого августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии из-за невозможности перевода платежей в условиях санкций ЕС. Накануне венгерские и словацкие компании самостоятельно договорились с Киевом и оплатили транзит. Подача углеводородов в эти страны уже восстановлена.