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Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти

Ян Брацкий
12:51 10.08.2022
Украинская сторона обязалась восстановить прокачку сырой нефти в течение нескольких дней.
Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти
© Фото: Mikulova, Own work, Wikimedia
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Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. В пресс-службе венгерской компании отметили, что ожидают восстановления поставок в ближайшее время.

«Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны», - цитирует агентство Reuters заявление MOL.

Транзит российской нефти через Украину в адрес Венгрии, Словакии и Чехии был остановлен 4 августа из-за невозможности проведения платежей.

Накануне ситуацию разъяснили в ПАО «Транснефть». Там отметили, что очередной российский платеж был возвращен из-за вступления в силу нового регламента ЕС. Согласно этому документу, европейские банки утратили возможность самостоятельно проводить платежи.

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