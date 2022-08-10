Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти

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Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. В пресс-службе венгерской компании отметили, что ожидают восстановления поставок в ближайшее время.

«Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны», - цитирует агентство Reuters заявление MOL.

Транзит российской нефти через Украину в адрес Венгрии, Словакии и Чехии был остановлен 4 августа из-за невозможности проведения платежей.

Накануне ситуацию разъяснили в ПАО «Транснефть». Там отметили, что очередной российский платеж был возвращен из-за вступления в силу нового регламента ЕС. Согласно этому документу, европейские банки утратили возможность самостоятельно проводить платежи.