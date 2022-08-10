«Транснефть» в 16.00 возобновит прокачку нефти в направлении Венгрии и Словакии

Представитель «Транснефти» добавил, что Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти из РФ через свою территорию в Венгрию и Словакию.

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«Транснефть» планирует сегодня в 16.00 по московскому времени возобновить прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» - через Украину в направлении Венгрии и Словакии. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«В данный момент мы ведем подготовку к началу работы. Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку (нефтепровода "Дружба". - Прим. ред.) "Михалки - Броды" в 16.00», - цитирует РИА Новости Демина.

Кроме того, представитель российской нефтяной компании добавил, что Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из Российской Федерации через свою территорию в Венгрию и Словакию.

«Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начать работать», - сказал советник президента «Транснефти».

По словам представителя компании, исходя из технических параметров, можно предположить, что требуемые объемы в Венгрию и Словакию начнут поступать до окончания сегодняшних суток.

Ранее в пресс-службе венгерской компании MOL заявили, что Венгрия и Словакия самостоятельно заплатили Украине за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию. Украинская сторона обязалась восстановить прокачку сырой нефти в течение нескольких дней.