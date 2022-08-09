В «Транснефти» объяснили причину остановки транзита топлива через Украину

Перечисленные платежи за транзит нефти в августе были возвращены на счет поставщика, после чего украинская сторона остановила прокачку.

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Транзит российской нефти через территорию Украины в ЕС остановлен из-за невозможности проведения платежей. Об этом заявили в пресс-службе ПАО «Транснефть», где разъяснили причины сложившейся ситуации.

«При осуществлении платежа от 22.07.2022 за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть" 28.07.2022. Обслуживающий ПАО "Транснефть" Банк ГПБ (АО) уведомил, что платеж был возвращен в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269. В том числе был уточнен порядок контроля трансграничных платежей из РФ», - уточнили в «Транснефти».

В настоящий момент, отметили в компании, европейские банки не могут самостоятельно проводить платежи. Для этого необходимо получать разрешение национального уполномоченного госоргана.

«Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», - уточнили в ПАО «Транснефть».

Сейчас прорабатываются альтернативные варианты проведения платежей, однако вопрос с оплатой транзита не решен. По этой причине АО «Укртранснафта» прекратила транспортировку нефти по южной ветке трубопровода «Дружбы».