Nikkei Asia: США стягивают самолеты и авианосцы к Тайваню накануне визита Пелоси

До этого в СМИ отмечалось, что Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером 2-го или утром 3 августа.

© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки начали стягивать авианосцы и самолеты ближе к Тайваню в преддверии возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напомним, в СМИ также отмечалось, что Пелоси может приехать на Тайвань вечером 2-го или утром 3 августа.

«Военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она все-таки решит прилететь на Тайвань», - пишет газета Nikkei Asia.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом отреагировал на возможное посещение Тайваня американской делегацией. По его словам, тот, кто «играет с огнем, обожжется». Также Китай показал кадры запуска ракеты, похожей на гиперзвуковое оружие, в качестве предупреждения для США.