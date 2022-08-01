В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Nikkei Asia: США стягивают самолеты и авианосцы к Тайваню накануне визита Пелоси

Елизавета Потейчук
14:40 01.08.2022
До этого в СМИ отмечалось, что Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером 2-го или утром 3 августа.
Nikkei Asia: США стягивают самолеты и авианосцы к Тайваню накануне визита Пелоси
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты Америки начали стягивать авианосцы и самолеты ближе к Тайваню в преддверии возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напомним, в СМИ также отмечалось, что Пелоси может приехать на Тайвань вечером 2-го или утром 3 августа.

«Военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она все-таки решит прилететь на Тайвань», - пишет газета Nikkei Asia.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом отреагировал на возможное посещение Тайваня американской делегацией. По его словам, тот, кто «играет с огнем, обожжется». Также Китай показал кадры запуска ракеты, похожей на гиперзвуковое оружие, в качестве предупреждения для США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 Армия
Видео
Обрушить мощь «Града»: опубликованы кадры удара РСЗО по позициям ВСУ
13:38 В стране и мире
Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него служебное правительство
12:08 Армия
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
10:33 В стране и мире
Сербия выразила готовность убедить Приштину отложить спорные ограничения на въезд
08:30 В стране и мире
В Херсоне заработала переправа у Антоновского моста через реку Днепр
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.