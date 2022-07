Китай показал кадры запуска похожей на гиперзвуковую ракеты на фоне турне Пелоси

Сегодня Центральное телевидение Китая в преддверии 95-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая, который отметят 1 августа, опубликовало видеоролик запуска ракеты, которая похожа на гиперзвуковую DF-17. Она может поражать не только неподвижные, но и медленно перемещающиеся цели.

Примечательно, что запись показали во время азиатского турне спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По некоторым данным, она может посетить Тайвань. Однако официально об этом не сообщается. По мнению некоторых экспертов, таким образом КНР показывает свои возможности, заявляя о готовности принять любые ответные меры на провокации.

#Breaking: The Chinese are getting excited about this Pelosi and Taiwan.



The first official video of the launch of the new mobile hypersonic tactical ballistic missile DF-17. #China #Taiwan pic.twitter.com/UYKMVLRAtb