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Китай показал кадры запуска похожей на гиперзвуковую ракеты на фоне турне Пелоси

Сергей Лебедев
14:37 31.07.2022
Она может поражать не только неподвижные, но и медленно перемещающиеся цели.
Китай показал кадры запуска похожей на гиперзвуковую ракеты на фоне турне Пелоси
© Фото: PrateekRoutray, twitter
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Сегодня Центральное телевидение Китая в преддверии 95-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая, который отметят 1 августа, опубликовало видеоролик запуска ракеты, которая похожа на гиперзвуковую DF-17. Она может поражать не только неподвижные, но и медленно перемещающиеся цели.

Примечательно, что запись показали во время азиатского турне спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По некоторым данным, она может посетить Тайвань. Однако официально об этом не сообщается. По мнению некоторых экспертов, таким образом КНР показывает свои возможности, заявляя о готовности принять любые ответные меры на провокации.

Как раз на днях китайский лидер Си Цзиньпин предостерег резидента США Джо Байдена. Он сказал, что тот, кто играет с огнем, обожжется. В КНР считают Тайвань своей неотъемлемой частью и не желают, чтобы иностранные государства вмешивались в его дела.

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