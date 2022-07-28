Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что «играющий с огнем обожжется»

Глава КНР подчеркнул, что его народ собирается решительно отстаивать независимость и территориальную целостность страны в вопросе Тайваня.

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Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на фоне роста напряженности в тайваньском регионе предупредил американского коллегу Джо Байдена о том, что то, кто «играет с огнем, обожжется». Об этом сообщает Bloomberg.

Глава КНР подчеркнул, что его народ собирается решительно отстаивать независимость и территориальную целостность страны в вопросе Тайваня.

Президент США в ответ заверил, что Вашингтон придерживаются политики «одного Китая». В то же время, по данным агентства, в Госдепе США данная беседа не была названа «конструктивной» в отличие от прошлых разговоров.

Сегодня, 28 июля, американский и китайский лидеры в течение двух часов разговаривали по телефону. В Совете нацбезопасности США тему данной беседы не называли.