China Times: Нэнси Пэлоси может посетить Тайвань уже завтра

По данным СМИ, представители США могут остановиться в отеле в районе Синьи или в районе Чжуншань.

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси может приехать на Тайвань вечером второго или утром третьего августа. Примерно в полдень того же дня она покинет остров.

По данным издания China Times, делегация встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и с другими высокопоставленными чиновниками. МИД Тайваня информацию пока не подтвердил.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом прокомментировал возможное посещение Тайваня делегацией. Он сказал, что тот, кто «играет с огнем, обожжется». Также Китай показал кадры запуска ракеты, похожей на гиперзвуковое оружие, в качестве предупреждения для США.