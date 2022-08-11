МО РФ: обстрел ВСУ пивзавода в Донецке является терроризмом

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В Минобороны РФ заявили, что обстрел украинскими военными пивоваренного завода в Донецке, вызвавший утечку аммиака, является терроризмом. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что это не первый умышленный обстрел со стороны ВСУ радиационно и химически опасных объектов.

«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения ДНР и ЛНР», - подчеркнул представитель МО РФ.

Напомним, накануне вечером, 10 августа, ВСУ обстреляли пивзавод в Калининском районе Донецка. В этот момент там находилось 32 человека, один из них погиб, еще двое пострадали.

Как сообщалось, обстрел пивзавода вызывал утечку аммиака, зона поражения составила два километра. Местным жителям рекомендовали не выходить из домов, закрыть окна и двери, использовать ватно-марлевые повязки, смоченные в растворе лимонной или уксусной кислоты.

Ранее сообщалось, что украинские военные во время атаки на пивзавод использовали снаряды французской самоходной артиллерийской установки CAESAR. На месте обстрела остались фрагменты четырех неразорвавшихся боеприпасов.