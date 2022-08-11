Один погибший и утечка аммиака: итоги обстрела ВСУ пивзавода в Донецке

В настоящее время посторонних на территорию предприятия не пускают, спасатели разбирают завалы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пожарные завершают проливку тлеющих конструкций на территории пивзавода в Калининском районе Донецка, который накануне вечером подвергся удару ВСУ. Сейчас посторонних на территорию промплощадки не пускают. После удара на месте возник сильнейший пожар. В результате ЧП два человека пострадали, один работник ночной смены погиб.

Кроме того, обстрел пивзавода вызывал утечку аммиака, зона поражения составила два километра. Горожанам рекомендовали не выходить из домов, закрыть окна и двери, использовать ватно-марлевые повязки, смоченные в растворе лимонной или уксусной кислоты.

К ночи утечку опасной жидкости удалось ликвидировать. В настоящее время обстановка на территории завода и во всем районе спокойная, резкий запах аммиака не ощущается.