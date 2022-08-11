МЧС ДНР: в результате обстрела пивзавода в Донецке есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб и двое пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины пивоваренного завода в Донецк. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).
«В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, 1 человек погиб и 2 пострадали», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется также, что группа радиационно-химической и биологической защиты МЧС проводит на месте разведку для определения места утечки аммиака и уровней предельно-допустимых концентраций вещества. Общая площадь заражения составляет около 1,65 квадратных метров.
На предприятии в результате удара также горят пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров, проводится тушение пожара.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что по предприятию, предположительно, стреляли снарядами калибром 152 мм. Предполагается, что обстрел был совершен целенаправленно.