В стране и мире Бывший спецназовец рассказал, что удары по пивзаводу в Донецке нанесли снарядами французской CAESAR Сергей Лебедев На месте обстрела остались фрагменты четырех неразорвавшихся боеприпасов. © Фото: Wikimedia CAESAR Вооружённых сил Франции в Ираке Читайте нас на: Украинские военные во время вчерашней атаки на пивзавод в Донецке использовали снаряды французской самоходной артиллерийской установки CAESAR. На месте обстрела остались фрагменты четырех неразорвавшихся боеприпасов. «Мне удалось опознать снаряд. Это французский снаряд из просроченных запасов французской армии. Некоторые снаряды застряли в земле и не взорвались, потому что они некачественные!» — рассказал RT бывший спецназовец Андриан Боке, работающий сейчас в Донецке. Напомним, накануне вечером Вооруженные силы Украины обстреляли пивзавод в Калининском районе Донецка. В этот момент там находилось 32 человека, один из них погиб, еще двое пострадали. Обстрел также спровоцировал выброс аммиака, зона поражения составила 1,6 квадратных километра. Ликвидировать утечку удалось лишь ночью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика