«Без друзей было бы не справиться»: герой спецоперации на Украине рассказал о своем экипаже

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Подполковник Вячеслав Кабицкий поделился чувствами после вручения медали «Золотая звезда» Героя России. Участвовавший в специальной операции по освобождению Донбасса офицер признался, что его переполняет гордость, радость и благодарность за высокую оценку его поступков.

Вячеслав Кабицкий также добавил, что он благодарит боевых друзей. По его словам, он не смог бы справиться без помощи своего экипажа.

«Родные и близкие очень рады за меня. Гордятся. Гордятся моими друзьями, боевыми товарищами», - признался офицер.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной операции на Украине. Вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной.

Напомним, «Звезда» уже рассказывала о других награжденных офицерах. Так, подполковник Сергей Бойко поведал о подвиге, за который был удостоен звания Героя России, а полковник Леонид Рыжов поблагодарил своих товарищей.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов