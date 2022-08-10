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«Стоять надо до конца»: герой спецоперации на Украине рассказал о своем подвиге

18:48 10.08.2022
Противник, имея численное превосходство, длительное время под огнем артиллерии, авиации, танков, пытался выбить его подразделение с занятой высоты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Герой России, подполковник Сергей Бойко рассказал о подвиге, за который был удостоен высшего звания. Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации на Украине.

Бойко пояснил, что вверенному ему подразделению была поставлена задача на овладение стратегически важной высотой для дальнейшего успешного выполнения задач. После того как высота была в кратчайшие сроки взята, бойцы приступили к инженерному оборудованию и переходу к обороне этой высоты.

«Противник длительное время под огнем артиллерии, авиации, танков, пытался выбить мое подразделение с высоты. Наступал, сначала двукратное превосходство было, а последняя отбитая атака противника - пятикратное превосходство, где мы выстояли данный бой, используя меры по обману противника, разумную инициативу, огневое поражение правильно спланировано», - поделился он.

Сергей рассказал, что задача была выполнена, но выполнялась сложно, приходилось долго держать высоту, поскольку ее оборона была очень важна.

«Личный состав проявлял себя мужественно. Под огнем артиллерии занимал оборону, наносил огневое поражение противника, не думал о страхе, думал о том, что назад пути нет. Все мы понимали, что стоять надо до конца, чтобы задача была выполнена другими подразделениями, это давало успех другим подразделениям в ходе наступательной операции», - подчеркнул он.

Подполковник считает, что полученное звание - это не только его награда. Заслуга за подвиг также на плечах его боевых товарищей, которые выполняли задачу плечом плечу с ним, добавил Сергей. Он отметил, что если бы его подразделение не выполнило задачу, то другие подразделения не смогли бы продвинуться вперед.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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