Гордость и волнение: герой спецоперации рассказал о чувствах после вручения «Золотой звезды»

По словам полковника Леонида Рыжова, полученное звание - это не только его награда. Заслуга за подвиг лежит также на плечах его боевых товарищей.

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Полковник Леонид Рыжов поделился чувствами после вручения медали «Золотая звезда» Героя России. Участвовавший в специальной операции по освобождению Донбасса офицер признался, что его переполняет гордость и волнение. По его словам, последнее на него нахлынуло от осознания величины награды.

«А чувство гордости за свой коллектив. Это награда не моя личная, а награда целого коллектива, единомышленников, которые выполняли и выполняют свою работу», - признался офицер.

По словам Леонида Рыжова, достичь целей также удалось благодаря подвигам его солдат и их самоотверженности при выполнении своих обязанностей.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной операции. Вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов