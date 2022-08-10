Армия Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции Также глава Минобороны России поблагодарил получивших награды военнослужащих за самоотверженность, которую они проявили в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» героев специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает МО РФ. Сообщается, что вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной России. «Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой, живыми и невредимыми», - отметил Шойгу. Также глава Минобороны России поблагодарил получивших награды военнослужащих за самоотверженность, которую они проявили в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районе поселка Пески было уничтожено до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика