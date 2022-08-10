Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» героев специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает МО РФ.
Сообщается, что вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной России.
«Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для Вооруженных сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой, живыми и невредимыми», - отметил Шойгу.
Также глава Минобороны России поблагодарил получивших награды военнослужащих за самоотверженность, которую они проявили в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районе поселка Пески было уничтожено до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов