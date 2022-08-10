Гендиректора фирмы, сотрудники которой утонули в коллекторе в Люблино, заключили под домашний арест

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

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Кузьминский районный суд г. Москвы избрал в отношении 37-летнего генерального директора коммерческой организации меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Напомним, в московском Люблино из-за сильного дождя 12 рабочих провалились в люк. Шестеро из них смогли выбраться самостоятельно, тела трех погибших, которые пропали в канализационном коллекторе, были найдены спасателями позднее.

После в Следственном комитете заявили, что в Москве после гибели трех рабочих в коллекторе в Люблино был задержан директор подрядной организации. В ведомстве уточнили, что началось расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц.