В Люблино 12 человек провалились в люк
Шестеро смогли выбраться самостоятельно, остальным потребовалась помощь спасателей.
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В московском Люблино из-за сильного дождя 12 рабочих провалились в люк. Шестеро из них смогли выбраться самостоятельно, еще троих ищут.
«По предварительной информации, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на ул. Краснодарской. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность», - говорится в сообщении столичной прокуратуры.
На место инцидента прибыл исполняющих обязанности Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков.
В прошлом году в Южно-Сахалинске пятилетняя девочка провалилась в канализационный люк. Поисками пропавшей занимались сотрудники МЧС и волонтеры. Искали девочку восемь часов.