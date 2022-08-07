В стране и мире В Люблино 12 человек провалились в люк Алексей Курильченко Шестеро смогли выбраться самостоятельно, остальным потребовалась помощь спасателей. © Фото: Tobias Hase, dpa, Globallookpress Читайте нас на: В московском Люблино из-за сильного дождя 12 рабочих провалились в люк. Шестеро из них смогли выбраться самостоятельно, еще троих ищут. «По предварительной информации, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на ул. Краснодарской. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность», - говорится в сообщении столичной прокуратуры. На место инцидента прибыл исполняющих обязанности Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков. В прошлом году в Южно-Сахалинске пятилетняя девочка провалилась в канализационный люк. Поисками пропавшей занимались сотрудники МЧС и волонтеры. Искали девочку восемь часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика