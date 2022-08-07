Спасатели нашли тела трех пропавших в коллекторе рабочих в Москве

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Тела трех пропавших рабочих в канализационном коллекторе были найдены спасателями на юго-востоке Москвы. Напомним, пять человек удалось поднять из люка, спасатели обследовали выход коллектора, который соединяет его с Москвой-рекой.

«Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих», - сообщили РИА Новости в в столичной прокуратуре и управлении МЧС.

До этого сообщалось, что в московском районе Люблино из-за сильного дождя 12 рабочих оказались заблокированы в люке во время выполнения очистных работ. На место инцидента прибыл исполняющих обязанности Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков.