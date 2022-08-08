Задержан гендиректор фирмы, сотрудники которой утонули в коллекторе на юго-востоке Москвы

Накануне из-за сильного дождя поднялся уровень воды и трем рабочим не удалось выбраться на поверхность, они утонули.

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В Москве после гибели трех рабочих в коллекторе в Люблино был задержан директор подрядной организации. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Было уточнено, что в данный момент идет расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц.

«В настоящее время задержан генеральный директор частной организации 1984 года рождения, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается», - говорится в сообщении.

По информации следователей, в минувшее воскресенье, 7 августа, проводились работы по очищению коллектора на Краснодарской улице на юго-востоке столицы. Из-за сильного дождя поднялся уровень воды и трем рабочим не удалось выбраться на поверхность, они утонули.