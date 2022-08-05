США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд

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США планируют отправить на Украину военную технику и вооружение на один миллиард долларов. Поставки войдут в новый пакет военной помощи ВСУ от Пентагона. Информацию о предстоящей переброске американского оружия и военного спецтранспорта сообщило ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации СМИ, в новый транш войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт.

Детализацию всей номенклатуры поставки, а также объем военной помощи должен утвердить президент США Джо Байден, уточнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что США усилят ВСУ партией боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц на $550 млн.