В Кремле заявили об «уходе с радаров» делегации украинских переговорщиков

Российская сторона ценит усилия Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса между Москвой и Киевом, подчеркнул Дмитрий Песков.

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Делегация украинских переговорщиков «ушла с радаров». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона ценит усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса между Москвой и Киевом.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о реакции российского лидера Владимира Путина на предложение Эрдогана провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, что в минувшую пятницу, 5 августа, в Сочи прошла встреча президентов России и Турции. Следует отметить, что Эрдоган стал первым лидером одной из стран - участниц НАТО, который впервые с начала спецоперации прилетел в Россию.

Утром 24 февраля РФ начала специальную военную операцию. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.