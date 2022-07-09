В стране и мире Новым президентом Шри-Ланки станет спикер парламента страны Игнат Далакян Согласно словам спикера парламента Шри-Ланки, лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство. © Фото: Amitha Thennakoon, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом страны. Об этом сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким. «В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр… приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», - цитиурет Хакима РИА Новости со ссылкой на его соцсети. Политик также отметил, что обсуждения еще продолжаются. Ранее в Шри-Ланке началось экстренное заседание лидеров политических партий, в ходе которого депутаты призвали президента Готабая Раджапакса уйти с должности. Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улицы в Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Сам Готабай Раджапакс сообщил премьер министру страны, что он готов принять любое решение, которое примут лидеры политических партий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика