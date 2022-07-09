Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ
Смогут ли поехать на похороны российские дипломаты, ещё неизвестно. Это будет зависеть от правил протокола.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, поедет ли президент России Владимир Путин на похороны убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Он сказал, что Путин точно не будет присутствовать на похоронах, а присутствие российских представителей под вопросом.
«Путин — нет. Остальное зависит от протокола», - передает его ответ РИА Новости.
Церемония прощания с японским политиком пройдет 11 июля, похороны состоятся 12 июля.
Утром 8 июля на бывшего премьер-министра Японии было совершено покушение. Политик скончался в больнице от ран. Стрелявший в него Тэцуя Ямагами рассказал о своих мотивах. Он признался, что изначально планировал убить совсем другого человека.