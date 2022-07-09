Стрелявший в Абэ изначально планировал нападение на другого человека

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Тэцуя Ямагами, совершивший в пятницу покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что планировал нападение на лидера некой религиозной группы, об этом сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на данные полиции.

Стрелок заявил, что испытывает неприязнь в «конкретной организации», которая, по его мнению, была связана с Абэ. Ямагами отрицает, что совершил нападение из политических соображений.

В пятницу стало известно, что в результате покушения бывший премьер-министр скончался. Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля, он будет похоронен в родном городе Симоносеки.

Ранее эксперт оценил политическое влияние Абэ на отношения между Японией и Россией. Он рассказал о том, как политик выступал против антироссийских санкций.