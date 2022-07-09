В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стрелявший в Абэ изначально планировал нападение на другого человека

Анастасия Бобылева
07:37 09.07.2022
Тэцуя Ямагами собирался убить лидера религиозной группы, но изменил свои планы.
Стрелявший в Абэ изначально планировал нападение на другого человека
© Фото: Takahiro Sanda, AFLO, Globallookpress
Читайте нас на:

Тэцуя Ямагами, совершивший в пятницу покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что планировал нападение на лидера некой религиозной группы, об этом сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на данные полиции.

Стрелок заявил, что испытывает неприязнь в «конкретной организации», которая, по его мнению, была связана с Абэ. Ямагами отрицает, что совершил нападение из политических соображений.

В пятницу стало известно, что в результате покушения бывший премьер-министр скончался. Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля, он будет похоронен в родном городе Симоносеки.

Ранее эксперт оценил политическое влияние Абэ на отношения между Японией и Россией. Он рассказал о том, как политик выступал против антироссийских санкций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.