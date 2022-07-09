Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля

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Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в городе Нара, пройдут 12 июля.

Как сообщает агентство «Киодо», политик будет похоронен в своем родном городе - Симоносеки, префектура Ямагути.

8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Политика атаковали, когда он выступал на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании. В результате случившегося Абэ был ранен. Его оперативно госпитализировали с кровотечением.

Позднее стало известно, что Синдзо Абэ скончался в больнице после совершенного на него покушения. Ему было 67 лет. За почти 2 800 дней на посту премьера политическое долгожительство он заслужил во многом своей неординарностью и близостью к народу.