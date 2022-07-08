Экс-премьера Японии Абэ ранили во время публичного выступления

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На экс-премьера Японии Синдзо Абэ в пятницу, 8 июля, было совершено покушение. Об этом сообщили СМИ. Политика якобы атаковали, когда он выступал на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании.

В результате случившегося, как сообщает пресса, бывший премьер-министр страны был ранен. Его оперативно госпитализировали с кровотечением.

Согласно информации телеканала NHK, очевидцы инцидента слышали минимум два выстрела. К настоящему моменту преступник уже схвачен.