Стрелявший в Абэ заявил, что был им недоволен, поэтому хотел убить
© Фото: ТРК "Звезда"
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Стрелявший в Абэ заявил, что был им недоволен, поэтому хотел убить
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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