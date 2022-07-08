Полиция сообщила имя подозреваемого в покушении на японского экс-премьера Абэ
Им оказался 40-летний Тэцуя Ямагами.
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Полиция опознала подозреваемого в покушении на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Им оказался 40-летний мужчина по имени Тэцуя Ямагами.
«Полиция опознала подозреваемого как мужчину 40 лет по имени Тэцуя Ямагами из Нары», - передает Washington Post.
Ранее в соцсети были опубликованы снимки предполагаемого подозреваемого и снимки раненого Абэ. Полиция задержала стрелка на месте.
Сегодня утром во время публичного выступления Синдзо Абэ в политика выстрелили из дробовика. В больницу его доставили с ранением в области груди. Позже сообщили об остановке сердца у экс-премьера.