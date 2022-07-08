В стране и мире Полиция сообщила имя подозреваемого в покушении на японского экс-премьера Абэ Анастасия Бобылева Им оказался 40-летний Тэцуя Ямагами. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Полиция опознала подозреваемого в покушении на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Им оказался 40-летний мужчина по имени Тэцуя Ямагами. «Полиция опознала подозреваемого как мужчину 40 лет по имени Тэцуя Ямагами из Нары», - передает Washington Post. Ранее в соцсети были опубликованы снимки предполагаемого подозреваемого и снимки раненого Абэ. Полиция задержала стрелка на месте. Сегодня утром во время публичного выступления Синдзо Абэ в политика выстрелили из дробовика. В больницу его доставили с ранением в области груди. Позже сообщили об остановке сердца у экс-премьера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика