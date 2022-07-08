Лавров прокомментировал покушение на Синдзо Абэ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Дипломат рассказал, что не знает о деталей нападения, но выразил соболезнования своему японскому коллеге.

«Я не знаю, что стоит за этим покушением, я узнал об этом в ходе заседания "Группы двадацати". Я был, в общем-то первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с произошедшим. Наверное, будет проведено расследование. Мне больше добавить нечего», - заявил Лавров по итогам заседания страны «Группы двадцати» в Бали.