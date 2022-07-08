Момент покушения на Синдзо Абэ попал на видео
Жители Японии сняли на видео момент предположительного нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Видео снято во время выступления политика в рамках предвыборной кампании.
На кадрах Абэ зачитывает слушателям речь, звучит звук, похожий на выстрел. Затем видно мужчину в черной футболке, который производит несколько выстрелов.
Напомним, покушение на Абэ было совершено на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании. Совершивший нападение был задержан.
Ранее в соцсетях были опубликованы снимки бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На фото политик лежит на земле, его одежда покрыта кровью. Люди вокруг экс-премьера пытаются оказать ему помощь. Также были опубликованы снимки, на которых предположительно запечатлен мужчина, совершивший покушение.