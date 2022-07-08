Момент покушения на Синдзо Абэ попал на видео

На кадрах видно мужчину в черной футболке, которые совершает несколько выстрелов.

© Видео: youtube, Антон Коблашов © Фото: Youtube, Антон Коблашов

Жители Японии сняли на видео момент предположительного нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Видео снято во время выступления политика в рамках предвыборной кампании.

На кадрах Абэ зачитывает слушателям речь, звучит звук, похожий на выстрел. Затем видно мужчину в черной футболке, который производит несколько выстрелов.

Напомним, покушение на Абэ было совершено на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании. Совершивший нападение был задержан.

Ранее в соцсетях были опубликованы снимки бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На фото политик лежит на земле, его одежда покрыта кровью. Люди вокруг экс-премьера пытаются оказать ему помощь. Также были опубликованы снимки, на которых предположительно запечатлен мужчина, совершивший покушение.