Раненный при нападении Синдзо Абэ находится в состоянии остановки сердца

На данный момент информация о якобы смерти экс-премьера не подтверждается.

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение, находится в состоянии «остановки сердца и легких». На данный момент информация о его якобы смерти не подтверждается.

«Да, находится в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена», - цитирует ТАСС представителя пожарного управления префектуры Нара.

Напомним, покушение на Абэ было совершено на улице города Нара в ходе его предвыборной кампании. Совершивший нападение был задержан.

Ранее в соцсетях были опубликованы снимки бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На фото политик лежит на земле, его одежда покрыта кровью. Люди вокруг экс-премьера пытаются оказать ему помощь. Также были опубликованы снимки, на которых предположительно запечатлен мужчина, совершивший покушение.