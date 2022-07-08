Стрелявший в Абэ мужчина 3 года служил в ВМС Японии

Тэцуя Ямагами, совершивший покушение на экс-премьера Японии, до 2005 года служил в японских военно-морских силах самообороны.

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Стало известно, что Тэцуя Ямагами, стрелявший в бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, ранее 3 года служил в военно-морских силах самообороны Японии. Он служил там до 2005 года.

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал нападение на политика варварским и выразил поддержку Абэ. Он сообщил, что надеется на его выздоровление.

Сегодня утром во время публичного выступления Синдзо Абэ в городе Нара в политика выстрелили из дробовика. В больницу его доставили с ранением в области груди. Позже сообщили об остановке сердца у экс-премьера. Подозреваемый в нападении был задержан.