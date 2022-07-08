Посол РФ в Японии назвал «варварским» покушение на Абэ

Сегодня утром во время публичного выступления Синдзо Абэ в политика выстрелили из дробовика. В больницу его доставили с ранением в области груди. Позже сообщили об остановке сердца у экс-премьера. Подозреваемый в нападении был задержан.

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