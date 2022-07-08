Опубликовано фото раненного при покушении Синдзо Абэ

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В соцсетях были опубликованы снимки бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На снимках политик лежит на земле, его одежда покрыта кровью. Люди вокруг экс-премьера пытаются оказать ему помощь.

Также были опубликованы снимки, на которых предположительно запечатлен мужчина, совершивший покушение. Сообщается что он был задержан.

В пятницу на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Политика якобы атаковали, когда он выступал на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании. В результате случившегося, как сообщает пресса, бывший премьер-министр страны был ранен. Его оперативно госпитализировали с кровотечением.