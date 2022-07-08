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Опубликовано фото задержанного по подозрению в покушении на японского экс-премьера

Анастасия Бобылева
06:59 08.07.2022
На опубликованном снимке предположительно находится мужчина, стрелявший в Синдзо Абэ.
Опубликовано фото задержанного по подозрению в покушении на японского экс-премьера
© Фото: @lw75792985 Twitter
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В соцсетях были опубликованы фото, на которых предположительно запечатлен мужчина, совершивший покушение на японского экс-премьера. Сообщается, что он был задержан.

Также были опубликованы снимки раненого Синдзо Абэ, бывшего премьер-министра Японии.

Сегодня утром во время его публичного выступления в Наре на Абэ было совершено покушение. Его в экстренном порядке госпитализировали. Медики сообщили, что политик был ранен в область груди, и ему провели массаж сердца.

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