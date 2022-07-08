Опубликовано фото задержанного по подозрению в покушении на японского экс-премьера

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В соцсетях были опубликованы фото, на которых предположительно запечатлен мужчина, совершивший покушение на японского экс-премьера. Сообщается, что он был задержан.

Также были опубликованы снимки раненого Синдзо Абэ, бывшего премьер-министра Японии.

Сегодня утром во время его публичного выступления в Наре на Абэ было совершено покушение. Его в экстренном порядке госпитализировали. Медики сообщили, что политик был ранен в область груди, и ему провели массаж сердца.