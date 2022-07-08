Kyodo: бывший премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения

По данным японских СМИ, в экс-премьера стреляли со спины.

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Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которого ранили во время публичного выступления, остается без сознания и не подает признаков жизни, передает агентство Kyodo.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на японские СМИ, в Абэ стреляли со спины. Он был ранен в область груди, и ему пришлось проводить массаж сердца. По некоторым данным, у экс-премьера также наблюдалось кровотечение в области шеи.

В пятницу утром на Синдзо Абэ было совершено покушение. Это произошло во время его публичного выступления в городе Нара.