Последний самурай: как ушел из жизни народный премьер-министр Синдзо Абэ

Почти 2 800 дней на посту премьера - политическое долгожительство деятель во многом заслужил неординарностью и близостью к народу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Международная новость номер один - убийство экс-премьер-министра Синдзо Абэ, фактически в прямом эфире японского телеканала. Кадры выстрела и задержания стрелка - на всех главных мировых каналах.

Самый народный премьер Японии и в последние минуты своей жизни был рядом с простыми людьми. Истекающего кровью после двух выстрелов, уже в состоянии клинической смерти, его на вертолете эвакуируют в госпиталь. Но врачи окажутся бессильны.

Личность стрелявшего установили практически сразу - бывший военный моряк, местный житель, 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что ему просто не нравилась политика, которую вел Абэ.

Одним из первых слова поддержки семье Синдзо Абэ выразил президент России Владимир Путин.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавляющего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», - выразил соболезнования российский лидер.

Путин и Абэ только официально встречались около 30 раз, общались друг с другом на «ты». Японский премьер всегда был желанным гостем в России. Многолетняя дружба отразилась и на дипломатических отношениях стран - лидеры сдвинули с мертвой точки вопрос заключения мирного договора между РФ и Японией, вроде бы нашли решение в споре вокруг Курильских островов, но эти стремления прервала вынужденная отставка Абэ в 2020 году по состоянию здоровья.

Почти 2 800 дней на посту премьер-министра. Такое политическое долгожительство Абэ во многом заслужил своей неординарностью и близостью к народу. С одной стороны, как истинный японец интересовался восточными единоборствами, с другой - любил гольф и прекрасно играл на рояле.

После трагедии японские власти приняли решение перенести с 10 июля предстоящие парламентские выборы. Жители Нары несут цветы к месту трагедии, в Москве - стихийный мемориал у посольства Японии. Покушение на Абэ шокировало общественность по всему миру.