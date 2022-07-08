В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Последний самурай: как ушел из жизни народный премьер-министр Синдзо Абэ

Егор Левин
Роман Закурдаев
18:25 08.07.2022
Почти 2 800 дней на посту премьера - политическое долгожительство деятель во многом заслужил неординарностью и близостью к народу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress
Читайте нас на:

Международная новость номер один - убийство экс-премьер-министра Синдзо Абэ, фактически в прямом эфире японского телеканала. Кадры выстрела и задержания стрелка - на всех главных мировых каналах.

Самый народный премьер Японии и в последние минуты своей жизни был рядом с простыми людьми. Истекающего кровью после двух выстрелов, уже в состоянии клинической смерти, его на вертолете эвакуируют в госпиталь. Но врачи окажутся бессильны.

Личность стрелявшего установили практически сразу - бывший военный моряк, местный житель, 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что ему просто не нравилась политика, которую вел Абэ.

Одним из первых слова поддержки семье Синдзо Абэ выразил президент России Владимир Путин.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавляющего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», - выразил соболезнования российский лидер.

Путин и Абэ только официально встречались около 30 раз, общались друг с другом на «ты». Японский премьер всегда был желанным гостем в России. Многолетняя дружба отразилась и на дипломатических отношениях стран - лидеры сдвинули с мертвой точки вопрос заключения мирного договора между РФ и Японией, вроде бы нашли решение в споре вокруг Курильских островов, но эти стремления прервала вынужденная отставка Абэ в 2020 году по состоянию здоровья.

Почти 2 800 дней на посту премьер-министра. Такое политическое долгожительство Абэ во многом заслужил своей неординарностью и близостью к народу. С одной стороны, как истинный японец интересовался восточными единоборствами, с другой - любил гольф и прекрасно играл на рояле.

После трагедии японские власти приняли решение перенести с 10 июля предстоящие парламентские выборы. Жители Нары несут цветы к месту трагедии, в Москве - стихийный мемориал у посольства Японии. Покушение на Абэ шокировало общественность по всему миру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 Армия
МО РФ: националисты разместили артиллерию и РСЗО на территории гимназии в Кривом Роге
21:38 Армия
В Минобороны РФ рассказали о наркозависимости и «богатом» криминальном прошлом сотрудников украинской разведки
19:46 В стране и мире
Мэр Горловки сообщил об 11 пострадавших из-за обстрелов ВСУ
18:01 В стране и мире
Видео
В освобожденном Лисичанске открылась выставка трофейной украинской техники
16:49 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что экономический блицкриг, который задумали недоброжелатели РФ, провалился
Популярное
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Видео
У посольства Британии в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Видео
Путин заявил, что Россия «еще ничего не начинала всерьез на Украине»
Видео
Путин: военные ВС РФ «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью
Видео
Путин: нас хотят победить на поле боя - пусть попробуют
Видео
Военные ФРГ изучали конго-крымскую лихорадку под видом совершенствования украинской медицины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.