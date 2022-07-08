В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ужасный график»: экс-участник группы «Ласковый май» рассказал, что довело Шатунова до инфаркта

Игнат Далакян
15:39 08.07.2022
По мнению бывшего участника популярной группы, именно ритм жизни и гастрольный график погубили Юрия Шатунова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Экс-солист группы «Ласковый май» Евгений Рощенков поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Юрием Шатуновым и рассказал, что довело артиста до инфаркта.

«Когда приезжаешь в другой город, ребята спят на ящиках... У Юры такие глаза... Это такой бешеный ритм работы. Один раз приехали - машина сломалась, аппаратуру ставить не успеваем, уже люди сидят, бегом-бегом при всех ставим. Это ужасный график», - вспоминал Рощенков.

По мнению бывшего участника популярной группы, именно ритм жизни и гастрольный график погубили Юрия Шатунова. Как рассказывает Рощенков, он сам еле выдерживал многочисленные концерты по разным городам.

«А он по сколько концертов давал! Он уставший человек, сердце просто устало», - утверждает Евгений Рощенков.

Ранее судившийся за песни «Ласкового мая» продюсер Андрей Разин выложил еще один пост о Шатунове. Продюсер заявил, что смерть Юрия Шатунова стала для него «большим потрясением».

Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Накануне певец отдыхал с друзьями в Подмосковье. Он внезапно пожаловался на боли в сердце, после чего его отвезли поликлинику, а затем вызвали скорую для перевозки в больницу. В машине скорой он пережил клиническую смерть. Уже в медицинском учреждении врачи пытались реанимировать его, но безуспешно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:49 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что экономический блицкриг, который задумали недоброжелатели РФ, провалился
15:45 В стране и мире
Канада ввела санкции против Марии Захаровой
14:53 В стране и мире
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для принимающих участие в спецоперации гражданских
14:33 В стране и мире
Народный Совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
12:52 В стране и мире
Путин выразил соболезнования семье Абэ
Популярное
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Видео
У посольства Британии в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Видео
Путин заявил, что Россия «еще ничего не начинала всерьез на Украине»
Видео
Путин: военные ВС РФ «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью
Видео
Путин: нас хотят победить на поле боя - пусть попробуют
Видео
Военные ФРГ изучали конго-крымскую лихорадку под видом совершенствования украинской медицины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.