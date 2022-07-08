«Ужасный график»: экс-участник группы «Ласковый май» рассказал, что довело Шатунова до инфаркта

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Экс-солист группы «Ласковый май» Евгений Рощенков поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Юрием Шатуновым и рассказал, что довело артиста до инфаркта.

«Когда приезжаешь в другой город, ребята спят на ящиках... У Юры такие глаза... Это такой бешеный ритм работы. Один раз приехали - машина сломалась, аппаратуру ставить не успеваем, уже люди сидят, бегом-бегом при всех ставим. Это ужасный график», - вспоминал Рощенков.

По мнению бывшего участника популярной группы, именно ритм жизни и гастрольный график погубили Юрия Шатунова. Как рассказывает Рощенков, он сам еле выдерживал многочисленные концерты по разным городам.

«А он по сколько концертов давал! Он уставший человек, сердце просто устало», - утверждает Евгений Рощенков.

Ранее судившийся за песни «Ласкового мая» продюсер Андрей Разин выложил еще один пост о Шатунове. Продюсер заявил, что смерть Юрия Шатунова стала для него «большим потрясением».

Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Накануне певец отдыхал с друзьями в Подмосковье. Он внезапно пожаловался на боли в сердце, после чего его отвезли поликлинику, а затем вызвали скорую для перевозки в больницу. В машине скорой он пережил клиническую смерть. Уже в медицинском учреждении врачи пытались реанимировать его, но безуспешно.