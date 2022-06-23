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Названа причина смерти Юрия Шатунова

Егор Левин
10:56 23.06.2022
Более детальной информацией помимо причины директор певца Аркадий Кудряшов в данный момент не обладает.
Названа причина смерти Юрия Шатунова
© Фото: Юрий Шатунов, VK
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Причиной смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Об этом «Звезде» сообщил директор и продюсер певца Аркадий Кудряшов.

«Обширный инфаркт, да», - сказал он.

Более детальной информацией о случившемся Кудряшов поделиться не смог.

Сообщения о смерти популярного певца появились в СМИ утром 23 июня. Шатунову было 48 лет. Популярность он получил как солист группы «Ласковый май» и позднее как сольный исполнитель. У певца остались супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла.

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