Названа причина смерти Юрия Шатунова
Более детальной информацией помимо причины директор певца Аркадий Кудряшов в данный момент не обладает.
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Причиной смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Об этом «Звезде» сообщил директор и продюсер певца Аркадий Кудряшов.
«Обширный инфаркт, да», - сказал он.
Более детальной информацией о случившемся Кудряшов поделиться не смог.
Сообщения о смерти популярного певца появились в СМИ утром 23 июня. Шатунову было 48 лет. Популярность он получил как солист группы «Ласковый май» и позднее как сольный исполнитель. У певца остались супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла.