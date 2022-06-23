В стране и мире Названа причина смерти Юрия Шатунова Егор Левин Более детальной информацией помимо причины директор певца Аркадий Кудряшов в данный момент не обладает. © Фото: Юрий Шатунов, VK Читайте нас на: Причиной смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Об этом «Звезде» сообщил директор и продюсер певца Аркадий Кудряшов. «Обширный инфаркт, да», - сказал он. Более детальной информацией о случившемся Кудряшов поделиться не смог. Сообщения о смерти популярного певца появились в СМИ утром 23 июня. Шатунову было 48 лет. Популярность он получил как солист группы «Ласковый май» и позднее как сольный исполнитель. У певца остались супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика