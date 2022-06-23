Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Директор и продюсер артиста также назвал причину его смерти.

© Фото: Юрий Шатунов, ВКонтакте

Солист группы «Ласковый май», российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщил «Звезде» директор и продюсер артиста Аркадий Кудряшов. По словам Кудряшова, певец умер от обширного инфаркта, и других подробностей кончины Шатунова не привел.

Юрий Шатунов стал известен благодаря композициям «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Пусть будет ночь». В 1992 году артист получил приглашение от Аллы Борисовны Пугачевой принять участие в ее «Рождественских встречах». Тогда Шатунов согласился, и в конце декабря впервые вышел на сцену в качестве сольного исполнителя с новой песней «Звездная ночь».

Напомним, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бывшего солиста «Ласкового мая» о правах на песни коллектива. Тогда суд признал незаконным лицензированный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещала певцу исполнять композиции группы.