Судившийся за песни «Ласкового мая» Разин выложил еще один пост о Шатунове

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Продюсер Андрей Разин, судившийся со скончавшимся солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым, посвятил ему еще один прощальный пост. Разин заявил, что уход Шатунова из жизни стал большим потрясением для него.

«Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни - большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы "Ласковый май". Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге», - написал продюсер в Instagram*.

Разин много лет судился с Шатуновым за права на выступления последнего, угрожал ему уголовным преследованием за исполнение песен группы. Право исполнять хит «Белые розы» певец получил всего за несколько дней до смерти. По мнению друзей Шатунова, именно его эмоциональное состояние на фоне конфликта могло спровоцировать инфаркт.

Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта, ему было 48 лет. Плохо себя чувствовать певец начал за несколько дней до смерти, 15 июня он даже прервал из-за этого концерт. Артиста кремировали, часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, часть развеют над озером в Германии, где певец любил проводить время.

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