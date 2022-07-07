The Times: Рафаэль Надаль снялся с Уимблдонского турнира

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Испанский спортсмен Рафаэль Надаль снялся с Уимблдонского теннисного турнира перед матчем полуфинала. Об этом сообщает британская газета The Times.

Как пишет газета, спортсмен получил травму в победном четвертьфинальном матче Уимблдона против американца Тейлора Фрица. Во втором сете у испанского теннисиста возникали проблемы с мышцами живота, из-за чего, как он сообщал, команда уговаривала его сняться с матча, пишет РИА Новости.

Так, его соперник из Австралии Ник Кирьос автоматический прошел в финал третьего сезона турнира Большого шлема.



Уимблдонский теннисный турнир, который проводится в пригороде Лондона, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. Также организаторы Уимблдона тем самым были оштрафованы на 1 миллион долларов.