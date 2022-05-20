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ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов

Анна Касаткина
21:38 20.05.2022
В ATP заявили, что решение Уимблдона запретить спортсменам участвовать в соревнованиях в Великобритании подрывает рейтинговую систему организации.
ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов
© Фото: pixabay
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила турнир Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских теннисистов. Об этом сообщается на сайте организации.

В ATP заявили, что решение Уимблдона запретить спортсменам участвовать в соревнованиях в Великобритании этим летом подрывает рейтинговую систему организации и противоречит соглашению о ранжировании.

«Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура...  С большим сожалением и неохотой мы не видим иного выбора, кроме как снять рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год», - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что ее правила и соглашения существуют для защиты игроков в целом, а подобные односторонние решения создают разрушительный для остальной части турнира прецедент.

«Дискриминация по отдельным турнирам просто нежизнеспособна в туре, который проходит более чем в 30 странах», - подчеркнули в ATP.

Рейтинговые очки, тем не менее, останутся в турнирах ATP в Истбурне, а также Queen's и Challenger, так как у россиян и белорусов в эти дни есть альтернативные варианты для набора очков.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Против высказались ATP, Женевская теннисная ассоциация (WTA) и ряд звезд тенниса, включая первую ракетку мира Новака Джоковича, а также Рафаэля Надаля, Энди Маррея, Стефаноса Циципаса.

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