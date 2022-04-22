Бойкот себе во вред: как решение отстранить россиян от участия в турнире повлияет на Уимблдон

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Международные звезды большого тенниса встали на защиту наших и белорусских спортсменов, которых отстранили от участия в Уимблдоне. В бан попали почти 50 теннисистов. Свое решение организаторы турнира объяснили ситуацией вокруг Украины. Первая ракетка мира Новак Джокович назвал этот запрет безумием. О несправедливости говорят и в крупнейших теннисных ассоциациях.

Болельщики из разных стран, не боясь бана, оставляют под последним постом пресс-службы Уимблдона гневные комментарии. Одни хотят ударить по карману теннисного турнира и призывают не покупать на него билеты. Другие обращаются к спортсменам, чтобы те бойкотировали соревнования. Но Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета не замечает этого и стремится стать первой теннисной организацией, которая откажет российским и белорусским спортсменам в допуске.

Уимблдон стартует 27 июня. Эти соревнования являются одними из четырех престижных турниров «Большого шлема». Победа в нем -одно из главных достижений для любого теннисиста. И наши спортсмены, особенно вторая ракетка мира Даниил Медведев, в этом году в числе фаворитов.

Теперь репутация Уимблдона под сомнением. Заметные в теннисном мире личности публично критикуют позицию англичан. Первая ракетка мира, серб Новак Джокович уже назвал это решение величайшим поражением в истории спорта.

Была готова разрыдаться после таких новостей и легенда женского тенниса 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова. Она призналась в этом в телефонной беседе с британской радиостанцией LBC.

Ранее решение Уимблдона об отстранении россиян и белорусов также осудили Ассоциация теннисистов-профессионалов, Мужская и Женская теннисные Ассоциации.

Из-за неоправданного запрета сам теннисный мир раскололся и перессорился. Австралийский теннисист Джон Миллман поддержал российских спортсменов и обвинил теннисных чиновников в том, что они пиарятся на трагедии в соцсетях. И получил гневную отповедь от украинской спортсменки Марты Костюк. По ее мнению, теннисисты из России и Белоруссии являются важной частью государственной пропаганды и должны быть за это наказаны.

Наши теннисисты в верхних строчках мирового рейтинга. Их отстранение от Уимблдона нанесет вред прежде всего самим соревнованиям, и турнир получится не конкурентным. Помимо титулов лишаются спортсмены и денежных поощрений. Общий призовой фонд в прошлом году превышал 35 миллионов фунтов стерлингов, а победители в одиночных разрядах получили почти по два миллиона.

Почему принимаются такие решения - не секрет. Чтобы ослабить роль наших атлетов на международной арене, в следствие чего потеряет весь российский спорт.