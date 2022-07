Спорт The Daily Mail: организаторы Уимблдона заплатят $1 млн за отстранение россиян и белорусов Марина Крижановская Уточняется, что Женская теннисная ассоциация (WTA) разрешит апелляцию по данному вопросу только после полной выплаты штрафа. © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: По сообщениям британских СМИ, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета были оштрафованы на чуть более 1 миллиона долларов за отстранение теннисистов из России и Белоруссии от участия в трех турнирах. Отмечается, что теннисисты не были допущены к турнирам, проходящим в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме. В частности, сообщается, что британская Ассоциация лаун-тенниса должна выплатить 620 тысяч фунтов стерлингов ($750,6 тысяч). Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - 207 тысяч фунтов стерлингов ($250,9 тысяч). «Всеанглийский клуб, управляющий Уимблдоном, и LTA намерены подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на сообщение о штрафах», - приводит информацию издание The Daily Mail. Также пресса сообщает, что Женская теннисная ассоциация (WTA) разрешит апелляцию только после полной выплаты штрафа. Отмечено, что этот шаг «не оставляет британским властям другого выбора, кроме как выложить более 827 тысяч фунтов стерлингов, прежде чем они смогут выступить в защиту». Ранее сообщалось, что российских и белорусских теннисистов допустили до турнира US Open под нейтральным флагом. Спортивные мероприятия пройдут в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика